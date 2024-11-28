Всемирный банк предоставит Украине дополнительные 664 млн дол. Фото:

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Ракурс

Україна отримає додаткові гроші від Світового банку.

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У четвер, 28 листопада, Світовий банк затвердив додаткове фінансування у розмірі 664 млн дол. для проекту INSPIRE, який продовжить підтримку соціальних виплат найуразливішим верствам населення. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у соціальній мережі Х.

Сьогодні Світовий банк затвердив додаткове фінансування у розмірі 664 млн дол. для проекту INSPIRE, який продовжить підтримку 29 видів соціальних виплат найбільш уразливим верствам населення України, — йдеться у повідомленні.

За його словами, ці гроші надійдуть з Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні ADVANCEUkraine, який підтримується урядом Японії.

Шмигаль подякував японському уряду та керівництву Світового банку за постійну підтримку та співпрацю.

Нагадаємо, 27 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала 4,8 млрд дол. від Світового банку.Ці гроші надійшли в межах проекту PEACE — найбільшого в історії банку інвестиційного проекту, започаткованого для підтримки України в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проектів відновлення.