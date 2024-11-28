Отставной генерал Кит Келлог. Фото:

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МЗС України відреагувало на рішення Дональда Трампа призначити спецпредставника з питань війни в Україні.

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Міністерство закордонних справ України вітає рішення обраного президента США Дональда Трампа призначити спеціальним представником щодо війни в Україні відставного генерала Кіта Келлога. У відомстві зазначили, що його місія «справді важлива і складна».Про це заявив речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий заявив на брифінгу 28 листопада.

За його словами, під час першого президентства Трампа посольство України в США підтримувало з Келлогом тісний зв’язок, зокрема, в рамках експертної дипломатії.

Звісно, ми чекаємо на ще активнішу взаємодію з ним у новій ролі. Будемо співпрацювати, будемо налагоджувати контакт, — додав спікер МЗС.

Нагадаємо, 27 листопада обраний президент США Дональд Трамп заявив, що він номінував генерала у відставці Кіта Келлога на посаду спецпредставника по Україні та рф.

Раніше Келлог представив Трампу свій мирний план. Він передбачає надання Україні більше зброї лише в тому випадку, якщо Київ погодиться почати переговори з Москвою. Також військова підтримка України збільшиться, якщо росія відмовиться від переговорів.