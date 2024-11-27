Трамп призначив спецпосланця з питань війни в Україні

Ракурсhttps://racurs.ua/
Дональд Трамп, фото: rawpixel.com
Трамп призначив спецпосланця з питань війни в Україніhttps://racurs.ua/ua/n201625-tramp-pryznachyv-specposlancya-z-pytan-viyny-v-ukrayini.htmlРакурс
Обраний президент США Дональд Трамп призначив спеціального посланця щодо війни в Україні.
.
Ним став генерал у відставці Кіт Келлог. Про це Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.
Трамп зауважив, що Келлог збудував видатну кар'єру у військовій та бізнесовій сферах, зокрема працював на «дуже важливих посадах» у сфері національної безпеки за його першої каденції.
Він був зі мною з самого початку! Разом ми забезпечимо мир силою та зробимо Америку та світ знову безпечними! — наголосив він.
Келлог за часів попередньої адміністрації Трампа — в період з 2017 по 2021 роки — вже обіймав високі посади. Зокрема, був очільником апарату Ради національної безпеки і радником з національної безпеки віце-президента Майка Пенса.
За інформацією ЗМІ, Келлог висунув власний план припинення війни в Україні, який передбачає:
- постачання американської зброї Україні будуть тільки за умови, що Україна погодиться на мирні переговори з рф;
- при цьому США готові попередити Москву про наслідки відмови від переговорів, включно з посиленням підтримки Києва;
- замороження лінії зіткнення сторін на їх поточних позиціях.