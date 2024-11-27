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Ракурс
Дональд Трамп, фото: rawpixel.com

Трамп назначил спецпосланника по вопросам войны в Украине

27 ноя 2024, 20:41
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Обраний президент США Дональд Трамп призначив спеціального посланця щодо війни в Україні.


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Ним став генерал у відставці Кіт Келлог. Про це Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп зауважив, що Келлог збудував видатну кар'єру у військовій та бізнесовій сферах, зокрема працював на «дуже важливих посадах» у сфері національної безпеки за його першої каденції.

Він був зі мною з самого початку! Разом ми забезпечимо мир силою та зробимо Америку та світ знову безпечними! — наголосив він.

Келлог за часів попередньої адміністрації Трампа — в період з 2017 по 2021 роки — вже обіймав високі посади. Зокрема, був очільником апарату Ради національної безпеки і радником з національної безпеки віце-президента Майка Пенса.

За інформацією ЗМІ, Келлог висунув власний план припинення війни в Україні, який передбачає:

  • постачання американської зброї Україні будуть тільки за умови, що Україна погодиться на мирні переговори з рф;
  • при цьому США готові попередити Москву про наслідки відмови від переговорів, включно з посиленням підтримки Києва;
  • замороження лінії зіткнення сторін на їх поточних позиціях.

Источник: Ракурс


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