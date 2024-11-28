ЕП призвал усилить поддержку Украины. Фото:

https://racurs.ua/n201659-evroparlament-prizval-usilit-podderjku-ukrainy-prinyata-rezoluciya.html

Ракурс

Європейський парламент 28 листопада ухвалив нову резолюцію щодо України.

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Документ підтримали 390 депутатів, проти висловилися 135, утрималися — 52. Євродепутати закликали посилити та прискорити політичну, військову, гуманітарну, економічну та фінансову підтримку України. Про це йдеться у резолюції, яка опублікована на сайті ЄП.

Щодо військової допомоги, то в документі містяться заклики надати Україні сучасну військову техніку, у тому числі літаки, далекобійні ракети (включно з TAURUS), новітні системи ППО, а також прискорити постачання вже обіцяного обладнання. Крім того, країни ЄС та члени НАТО мають спільно та на рівні кожної держави зобов’язатися підтримувати Україну, виділяючи щороку не менше 0,25% свого ВВП на військову допомогу.

Також ЄП своєю резолюцією закликав Єврокомісію розробити додаткові заходи підтримки української економіки, зокрема через надання додаткової фінансової допомоги та сприяння інвестиціям. Зокрема, збільшити обсяги гумдопомоги необхідно через регулярні атаки росії по цивільній інфраструктурі України.

У резолюції міститься заклик ЄС запровадити додаткові санкції проти ключових економічних секторів росії — металургії, ядерної, хімічної, сільськогосподарської та банківської галузі. Крім того, депутати закликали обмежити імпорт російської та ввести повне ембарго на копалини та зріджений природний газ. Також рекомендується знизити ціну на російські нафтопродукти.

Євродепутати закликали країни ЄС тиснути на уряд Угорщини, щоб він припинив блокувати Європейський фонд миру, який передбачає 6,6 млрд євро компенсацій країнам за військову підтримку Києва.

Нагадаємо, 26 листопада Парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу якнайшвидше прийняти Україну до НАТО. Також у НАТО наголосили на необхідності наростити військову, фінансову й гуманітарну підтримку України, «забезпечуючи вчасну доставку боєприпасів і сучасних збройних систем».