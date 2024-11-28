Украина не получит ядерное оружие от США. Фото:

https://racurs.ua/n201661-ukraina-ne-poluchit-yadernoe-orujie-ot-ssha-newsweek.html

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Сполучені Штати Америки не надаватимуть Україні ядерну зброю.

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Розмови про ядерну війну посилилися після чергових погроз російського диктатора володимира путіна. Про ядерну війну говорять багато політиків, бо конфлікт між США та їхніми союзниками по НАТО і росією через війну в Україні загострюється. Однак Вашингтон навіть і не думає передавати Україні ядерну зброю. Про це повідомило видання Newsweek.

Ми не плануємо надавати Україні ядерну зброю, — заявили в Білому домі після відповідних чуток.

Таким чином було спростовано заяви американських та європейських чиновників щодо можливості передачі Україні ядерного арсеналу, який країна втратила після розпаду СРСР

Нагадаємо, 19 листопада російський диктатор володимир путін підписав указ «Про затвердження Основ державної політики російської федерації в галузі ядерного стримування». Оновлена доктрина передбачає, що підставою для завдавання ядерного удару може стати «агресія проти росії та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави», а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

А 28 листопада путін заявив, що Міноборони та Генштаб Збройних сил росії підбирають цілі для ураження «Орєшніком» на території України, це можуть бути центри прийняття рішень у Києві.

Джерело: Newsweek