рф атаковала Украину 132-ю ударными БпЛА. Фото:

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Ракурс

Масовану атаку російських безпілотників відбили українські Сили оборони.

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Із 18.30 29 листопада противник атакував Україну 132-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Дрони ворог запускав із напрямків російських міст Орел, Міллерово, Курськ та Приморсько-Ахтарськ. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи. Дрони збивали в 11 областях — Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській. Вдалося знищити 88 ворожих БпЛА.

Ще 41 безпілотник було локаційно втрачено, імовірно через активну протидію засобів радіоелектронної боротьби. Ще один дрон полетів у росію.

У Повітряних силах додали, що російська повітряна атака призвела до пошкодження інфраструктури, автомобілів, приватних та багатоквартирних будинків у деяких областях.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада в Києві працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА сталася пожежа у будівлі поліклініки в Дніпровському районі. Постраждав охоронець медзакладу, його госпіталізували.