Южная Корея выделила Украине 100 млн дол. бюджетной помощи

Южная Корея выделила Украине 100 млн дол. помощи. Фото:

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Ракурс

Україна отримала фінансову допомогу від Південної Кореї.

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Сеул перерахував Києву 100 млн дол. бюджетної допомоги. Це перша така допомога від корейських партнерів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери. У 2024 році Україна та Південна Корея підписали угоду, яка дозволить залучити до 2,1 млрд дол. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль 29 листопада повідомив у Telegram.

Вдячний Республіці Корея за підтримку України в умовах повномасштабної війни, — написав він.

Напередодні міністр оборони України Рустем Умєров побував у Сеулі, де вів переговори про надання Києву військової допомоги. ЗМІ поінформували, що корейці не відправлятимуть Україні зброю.

Як відомо, Південна Корея підтримує Україну під час повномасштабної війни, надаючи гуманітарну та фінансову допомогу. Зокрема, країна направляє кошти на відновлення інфраструктури, підтримку соціальних програм і подолання гуманітарної кризи.

Нагадаємо, Норвегія у 2025 році виділить Україні щонайменше до 35 млрд норвезьких крон. Це приблизно 3,16 млрд дол. З цієї суми майже 2 млрд дол. піде на військову підтримку, а приблизно 1,1 млрд дол. — на гуманітарну та цивільну підтримку.