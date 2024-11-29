Что будет с бронированием после 1 декабря, рассказали в правительстве

В Украине с 1 декабря бронирование будет производиться через «Дію», фото: telegraf.com.ua

https://racurs.ua/n201688-chto-budet-s-bronirovaniem-posle-1-dekabrya-rasskazali-v-pravitelstve.html

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В Україні з 1 грудня поновиться бронювання працівників критичних підприємств від мобілізації. Проте тепер цей процес буде відбуватися виключно через «Дія»

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Про це сьогодні, 29 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Підприємства, які зберегли статус критичності під час аудиту, повинні оновити його до 28 лютого. Бронювати людей зможуть вже з 1 грудня, але бронь працюватиме лише до 28.02, — наголосив він.

За словами Федорова, нових працівників зможуть бронювати відразу, жодний термін відпрацьовувати не треба.

Але зарплата у працівника має бути понад 20 тисяч гривень. Крім державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія. City", — зазначив він.

За словами міністра, за новими правилами, щоб бронювати людей, підприємство має відповідати трьом критеріям:

середня зарплата на підприємстві не менше 20 тис. грн;

відсутність податкових боргів;

один критерій з переліку — резидентство в «Дія.City», 1,5+ млн євро сплачених податків за рік, 32+ млн євро надходжень чи важливість для національної економіки або потреб тергромади.

Для отримання чи підтвердження критичності потрібно зібрати пакет документів, що підтверджує відповідність критеріям, і подавати до профільного держоргану.