В школах и детсадах Геническа детей заставляют изучать гимн россии

https://racurs.ua/n201716-v-shkolah-i-detsadah-genicheska-detey-zastavlyaut-izuchat-gimn-rossii.html

Ракурс

В генічеських школах та дитсадках дітей змушують вивчати гімн росії та прославляти герб країни.

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Росіяни на поки що підконтрольних їм територіях Херсонської області нищать серед місцевих мешканців українську ідентичність, повідомляє «Район. Генічеськ» з посиланням на окупаційні медіа.

Для того, щоб зняти пропагандистські відео та зробити фото, дітей змушують позувати на камеру. Дітям організовують екскурсії до бібліотек та інших закладів культури.

Відвідування таких заходів — обов’язкове. В разі відсутності дитини батьки мають надати обґрунтування. Хвороба не завжди є «поважною» причиною відсутності дитини на такому заході.

Також під час пропагандистських заходів виховують ненависть дітей до України та країн-союзниць.