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В генічеських школах та дитсадках дітей змушують вивчати гімн росії та прославляти герб країни
У школах та дитсадках Генічеська дітей змушують вивчати гімн росіїhttps://racurs.ua/ua/n201716-u-shkolah-ta-dytsadkah-genicheska-ditey-zmushuut-vyvchaty-gimn-rosiyi.htmlРакурс
В генічеських школах та дитсадках дітей змушують вивчати гімн росії та прославляти герб країни.
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Росіяни на поки що підконтрольних їм територіях Херсонської області нищать серед місцевих мешканців українську ідентичність, повідомляє «Район. Генічеськ» з посиланням на окупаційні медіа.
Для того, щоб зняти пропагандистські відео та зробити фото, дітей змушують позувати на камеру. Дітям організовують екскурсії до бібліотек та інших закладів культури.
Відвідування таких заходів — обов’язкове. В разі відсутності дитини батьки мають надати обґрунтування. Хвороба не завжди є «поважною» причиною відсутності дитини на такому заході.
Також під час пропагандистських заходів виховують ненависть дітей до України та країн-союзниць.