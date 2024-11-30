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Ракурс
В генічеських школах та дитсадках дітей змушують вивчати гімн росії та прославляти герб країни

У школах та дитсадках Генічеська дітей змушують вивчати гімн росії

30 лис 2024, 18:31
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В генічеських школах та дитсадках дітей змушують вивчати гімн росії та прославляти герб країни.


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Росіяни на поки що підконтрольних їм територіях Херсонської області нищать серед місцевих мешканців українську ідентичність, повідомляє «Район. Генічеськ» з посиланням на окупаційні медіа.

Для того, щоб зняти пропагандистські відео та зробити фото, дітей змушують позувати на камеру. Дітям організовують екскурсії до бібліотек та інших закладів культури.

Відвідування таких заходів — обов’язкове. В разі відсутності дитини батьки мають надати обґрунтування. Хвороба не завжди є «поважною» причиною відсутності дитини на такому заході.

Також під час пропагандистських заходів виховують ненависть дітей до України та країн-союзниць.

Джерело: Ракурс


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