У Слов'янську закривають усі школи та скасовують публічні заходи, — розпорядження мера

https://racurs.ua/ua/n201715-u-slov-yansku-zakryvaut-usi-shkoly-ta-skasovuut-publichni-zahody-rozporyadjennya-mera.html

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У Слов’янську Донецької області закривають усі школи та скасовують публічні заходи.

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Влада заборонила всі види офлайнової діяльності у сфері освіти, культури, молодіжної політики, фізкультури та спорту. Розпорядження про це видав міський голова Вадим Лях.

Усі школи міста та інші освітні заклади переходять до онлайн-режиму. Виняток робиться, якщо з зазначеними цілями збирається не більше двох осіб. Таке рішення ухвалено через загострення ситуації з безпекою, йдеться у ухвалі.

У Слов’янську досі залишається приблизно 50 тис. людей, з них — майже п’ять тисяч дітей. За словами очільника МВА Ляха, російська армія почала частіше бити по місту. Зокрема, окупанти скидають на місто керовані авібомби.