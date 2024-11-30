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В Славянске закрывают все школы и отменяют публичные мероприятия, — распоряжение мэра
В Славянске закрывают все школы и отменяют публичные мероприятия, — распоряжение мэраhttps://racurs.ua/n201715-v-slavyanske-zakryvaut-vse-shkoly-i-otmenyaut-publichnye-meropriyatiya-rasporyajenie-mera.htmlРакурс
У Слов’янську Донецької області закривають усі школи та скасовують публічні заходи.
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Влада заборонила всі види офлайнової діяльності у сфері освіти, культури, молодіжної політики, фізкультури та спорту. Розпорядження про це видав міський голова Вадим Лях.
Усі школи міста та інші освітні заклади переходять до онлайн-режиму. Виняток робиться, якщо з зазначеними цілями збирається не більше двох осіб. Таке рішення ухвалено через загострення ситуації з безпекою, йдеться у ухвалі.
У Слов’янську досі залишається приблизно 50 тис. людей, з них — майже п’ять тисяч дітей. За словами очільника МВА Ляха, російська армія почала частіше бити по місту. Зокрема, окупанти скидають на місто керовані авібомби.
Як правило, це не одна бомба, їх декілька прилітає за раз. Проблема в тому, що сигналом тривоги, який звучить, попередити про приліт КАБів дуже важко, бо вони короткий час в небі знаходиться. На цьому тижні кількість обстрілів збільшилась. На жаль, були загиблі серед цивільних. Також постраждала електрика — деякі мікрорайони міста були без електрики впродовж 15−20 годин, — розповів Вадим Лях.
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