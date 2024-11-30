153 боестолкновения на фронте - больше всего оккупанты атакуют на трех направлениях

https://racurs.ua/n201714-153-boestolknoveniya-na-fronte-bolshe-vsego-okkupanty-atakuut-na-treh-napravleniyah.html

Ракурс

153 боєзіткнення відбулося на фронті з добу 29−30 листопада.

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Найбільше окупанти атакують на трьох напрямках — на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, повідомляється у зведенні Генштабу.

На Харківському напрямку російські окупанти вісім разів марно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової, Загризового, Новоєгорівки, ще три боєзіткнення тривали станом на 16.00.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 13 штурмових та наступальних дій біля Греківки, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Зарічного, Тернів та Торського, наразі ще тривають 3 боєзіткнення.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили 10 штурмів противника, а ще два боєзіткнення продовжуються поблизу населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.

На Торецькому напрямку тривають 12 боєзіткнень поблизу населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд. Сили оборони стримують натиск та відбили 26 атак противника, два боєзіткнення ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку окупанти провели 38 атак поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дачного, Дальнього, Катеринівки, Романівки, Антонівки, Ганівки та Успенівки, 12 боєзіткнень тривають до цього часу.

На Времівському напрямку наші захисники відбивали 15 разів атаки ворога поблизу населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Розлив, Велика Новосілка та Новопіль.

29 листопада паблік Deep State писав, що навколо Курахового ситуація критична: залишається одна дорога для відступу.

На інших напрямках війська ворога просунулися поблизу Великої Новосілки, Розливу, Зорі, Жовтого і Пушкіна в Донецькій області.