Тысячи людей снова вышли на улицы Тбилиси, Батуми и других городов Грузии

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Протестувальники третій вечір поспіль, після чергового розгону, збираються біля будівлі парламенту у Тбілісі.

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Тисячі людей 30 листопада увечері знову стоять на проспекті Руставелі перед парламентом Грузії. Дві ночі поспіль акцію жорстко розганяли, але люди знову прийшли. На майдані Свободи знову спецтехніка, водомети, спецназ.

У столиці Грузії протестувальник дійшли до будівлі Першого каналу Грузії, вони закликали суспільний мовник висвітлювати факти насильства на акції без прикрас.

Крім того, учасники акції вимагали надати їм ефірний час. Їм вдалося домовитися із керівництвом каналу, протестувальникам дадуть слово о 20.00.

Нагадаємо, що протести, які охопили країну після парламентських виборів 26 жовтня (організатори і учасники скаржаться на масові фальсифікації), спалахнули з новою силою після того, як одразу після того, як перепризначений прем'єр міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив, що Грузія заморожує переговори про вступ до Євросоюзу до 2028 року.

Мерія Тбілісі, Національний банк Грузії, Агентство цивільної авіації, низка навчальних закладів, правозахисних організацій, медичних центрів виступили із засудженням цього рішення.

Рух на проспекті Руставелі у центрі столиці 30 листопада знову перекрито. Підсвічування будівлі парламенту відключено. На бічних вулицях та біля заднього входу до парламенту традиційно мобілізовано поліцію.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не зможе обрати нового президента, відповідно, інавгурація не відбудеться, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Протести в регіонах

У кількох містах Грузії сьогодні протестують проти рішення уряду призупинити переговори щодо вступу до Євросоюзу.

У Кутаїсі сотні людей зібралися на центральній площі біля крайової адміністрації. До цього вони також провели ходи із прапорами Грузії та Євросоюзу. На чолі несли опудало з фотографією почесного голови, мільярдера-засновника «Грузинської мрії» Бідзини Іванішвілі та написом «кінець».

У Батумі протягом усього дня проходили протестні ходи вулицями міста. Напередодні там затримали вісьмох демонстрантів. Серед них були неповнолітній і жінка, яких вже відпустили.

Несподіваною стала акція в Хашурі — районному центрі в регіоні Шіда Картлі з населенням трохи більше ніж 20 тисяч.

Велика акція відбулася в останній день осні у Зугдіді. Вона почалася біля міської мерії та продовжилася ходою.

Побиті люди

МОЗ Грузії повідомило про госпіталізацію 40 людей з останнього мітингу в Тбілісі. За даними відомства, до лікарень доставили 36 демонстрантів, двох журналістів та двох поліцейських. До цього, в ніч проти 29 листопада з акції госпіталізували 33 постраждалих.

Це лише ті, кого вивозили з акцій швидкі. Оприлюднена статистика не враховує осіб, які зверталися до лікарень самостійно, кому допомогу лікарі надавали на місці та затриманих із травмами. Загальна кількість постраждалих, за оцінками правозахисників, є значно більшою.

Фізична розправа — м’яко сказано. Виправдань жорстокості проти учасників протестних акцій у Тбілісі не може бути, сказав омбудсмен Леван Йоселіані після відвідин затриманих на мітингах.

Люди розповідають, як безжально їх били спецназівці, як у момент затримання, так і під час перекладу, у машинах. У цей проміжок над ними відбувалися такі розправи, такі фізичні розправи, що коли я побачив людину в нього все обличчя фактично було синцем.

Йоселіані закликав поліцейських не перевищувати повноважень під час затримання:

Хтось щось може наробити, але підхід до цієї людини має бути за законом, а не за правилом Лінча. Щоб підходити та бити кулаком по обличчю, таке неприпустимо.

Прем'єр-міністр Грузії раніше традиційно похвалив за дії поліцію та спецназ. А в тому, що дійшло до насильства, за його словами, винні самі демонстранти та організатори протестів.

Тим часом посли Грузії у Болгарії та Нідерландах звільнилися на знак протесту проти призупинки руху країни до ЄС.

Більша частина мого перебування на дипломатичній службі була присвячена роботі над питаннями європейської інтеграції. Я чітко виконував свої службові обов’язки, поки вірив, що можу мати хоч найменший вплив на перебіг справи. Сьогодні ця надія завершилася, — зазначив посол Грузії в Нідерландах Давид Соломонія.

Він приєднався до свого колеги, посла Грузії у Болгарії Отара Бердзенішвілі, який напередодні оголосив, що йде з посади на знак протесту.

Реакція «Грузинської мрії»

Сценарій українського «Майдану» не може бути реалізований у Грузії", заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе на тлі багатотисячних мітингів в Тбілісі напередодні

На відміну від України 2013 року, Грузія — незалежна держава із сильними інститутами і, найголовніше, досвідченими і мудрими людьми. Сценарій Майдану не може бути реалізований у Грузії. Грузія — це держава і не допустить цього, — заявив він на брифінгу.

Прем'єр поклав відповідальність за насильство на проєвропейських протестних акціях у столиці на європейських політиків і «місцеву агентуру». Він вважає, що вночі поліція запобігла «нападу на конституційний лад країни» і захистила суверенітет і незалежність.