Российская авиация за день потеряла сразу три ФАБ-250 в Белгородской области

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Російська авіація за день втратила одразу три ФАБ-250 у Бєлгородської області.

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Через падіння 250-кілограмової авіабомби в селі Бєлгородської області евакуювали 100 людей. Ще дві такі авіабомби впали того ж дня в регіоні, ніхто не постраждав, — йдеться в повідомленні ASTRA.

Через «позаштатне сходження» ФАБ-250 із російського літака в селі Козацьке Яковлевського міського округу 26 листопада евакуювали мешканців кількох вулиць, загалом — близько 100 осіб.

Джерела в екстрених службах регіону сказали цьому виданню, що авіабомба впала поряд з будинком на вулиці Нова. Бомба не вибухнула, тому ніхто не постраждав. Зараз ФАБ вже вилучили, мешканці повернулися до своїх будинків.

Ще одну авіабомбу знайшли в цей же день за кілька кілометрів від села Микільське Білгородського району.

Таким чином, редакції ASTRA стало відомо про щонайменше 159 випадків падіння авіабомб ФАБ у росії та на окупованих росією територіях України за 2024 рік.

19 листопада, як повідомляла ASTRA, російський літак упустив 250-кілограмову авіабомбу на школу в Білгородській області. За даними джерел, бомба пробила дах. ЗОШ" не було. На місце прибули співробітники поліції та територіальної оборони.

Нагадаємо, що для протидії українській ППО російська армія почала обладнати радянські авіабомби ФАБ комплексами УМПК. Тоді ж розкрилася проблема оновлених ФАБ — часто бомби просто не долітають до України. 4 травня російський літак скинув на Бєлгород ФАБ-500, внаслідок чого 7 людей було поранено, 31 домоволодіння і 10 авто пошкоджено.