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Ракурс
Кремль отправил в отставку командующего своей группировкой в ​​Сирии

Кремль отправил в отставку командующего своей группировкой в ​​Сирии

1 дек 2024, 12:32
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Кремль відправив у відставку командувача свого угруповання в Сирії — генерала Сергія Кісєля.


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Це сталось на тлі втрат і панічних настроїв військ росі на території Сирії, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони. Раніше генерал відзначився провальними для держави-агресора діями під час повномасштабного вторгнення в Україну, за що його теж звільнили з посади, а потім відправили у сирійське відрядження.

Замінити Кісєля та допомогти режиму Башара Асада росіяни надіслали іншого воєначальника — на територію арабської країни вже прибув генерал Олександр Чайко, який командував угрупованням військ рф у Сирії у 2017−2019 роках.

На військово-морській базі у місті Тартус також з’явився командувач ВМФ рф адмірал Олександр Моісєєв.

Після трьох діб успішних наступальних дій протурецьких сил у Сирії війська рф зазнали значних втрат, деякі підрозділи держави-агресора перебувають в оточенні. Зниклими безвісти в Сирії вважаються сотні російських окупантів.

Источник: Ракурс


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