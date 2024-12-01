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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

«Мавик» пограничников уничтожил вражеский состав боекомплекта на Сумском направлении (ВИДЕО)

1 дек 2024, 15:30
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На Сумському напрямку українські прикордонники бригади «Сталевий кордон» знищили ворожий склад боєкомплекту.


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Відповідне відео сьогодні, 1 грудня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано, як ворожий склад вибухає внаслідок скидання на нього вибухівки з дрона.

«Мавік» відпрацював успішно та неушкодженим повернувся додому, — зазначається в описі відео.

Источник: Ракурс


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