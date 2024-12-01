Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n201742-mavik-pogranichnikov-unichtojil-vrajeskiy-sostav-boekomplekta-na-sumskom-napravlenii-video.html

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На Сумському напрямку українські прикордонники бригади «Сталевий кордон» знищили ворожий склад боєкомплекту.

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Відповідне відео сьогодні, 1 грудня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано, як ворожий склад вибухає внаслідок скидання на нього вибухівки з дрона.