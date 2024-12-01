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Знищення російських загарбників, скріншот відео
«Мавік» прикордонників знищив ворожий склад боєкомплекту на Сумському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201742-mavik-prykordonnykiv-znyschyv-vorojyy-sklad-boiekomplektu-na-sumskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Сумському напрямку українські прикордонники бригади «Сталевий кордон» знищили ворожий склад боєкомплекту.
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Відповідне відео сьогодні, 1 грудня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео показано, як ворожий склад вибухає внаслідок скидання на нього вибухівки з дрона.
«Мавік» відпрацював успішно та неушкодженим повернувся додому, — зазначається в описі відео.