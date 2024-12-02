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Обстрел Тернополя - женщина прикрыла дочь, муж погиб

Обстрел Тернополя — женщина прикрыла дочь, муж погиб (ФОТО)

2 дек 2024, 20:42
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Під час російської атаки на Тернопіль у ніч на 2 грудня ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку — внаслідок цього у квартирі на п’ятому поверсі загинув 45-річний тернополянин Віталій Ременець.


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Влучання дрона спровокувало сильну пожежу у квартирі. Віталій загинув на місці разом із домашнім улюбленцем — собакою, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Родина Ременців

Його дружина Іванна прикрила собою 11-річну доньку Вероніку, чим врятувала її життя, однак сама отримала численні опіки і перебуває у важкому стані. Старшої доньки Аліни на момент атаки не було вдома. Квартира родини повністю згоріла.

«Це була зразкова сім’я, яка прожила 21 рік в шлюбі та виховала двох прекрасних доньок, які залишилися без люблячого та турботливого татуся», — написав мер Тернополя.

Источник: Ракурс


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