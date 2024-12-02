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Суд утвердил результаты первого тура выборов в Румынии, где сенсационно выиграл антизападный кандидат
Суд утвердил результаты первого тура выборов в Румынии, где сенсационно выиграл антизападный кандидатhttps://racurs.ua/n201784-sud-utverdil-rezultaty-pervogo-tura-vyborov-v-rumynii-gde-sensacionno-vyigral-antizapadnyy-kandidat.htmlРакурс
Конституційний суд Румунії 2 грудня підтвердив результати першого туру президентських виборів у Румунії.
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Йшлося про понад 9 мільйонів бюлетенів. Рішення ухвалили одностайно після скарги одного з кандидатів у президенти Крістіана Тергеса, який заявив про нібито фальсифікації голосів кандидатки Елени Ласконі.
Але в результаті звернення Тергеса відхилили як необґрунтоване, а результати першого туру виборів затвердили.
Після того, як Центральна виборча комісія Румунії подала Конституційному суду дані про перерахунок голосів — але без урахування 640 тис. голосів діаспори, — Суд констатував, що голоси серед діаспори оскаржені не були, а отже, «їхній перерахунок більше не є необхідним».
Другий тур президентських виборів у Румунії пройде вже 8 грудня. До нього вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.
Джорджеску набрав 22,94% голосів виборців, а Ласконі — 19,18%. Причому чинний прем'єр Румунії Марчел Чолаку набрав 19,15% голосів — на 2,7 тисячі менше, ніж Ласконі.
Другий тур президентських виборів у Румунії пройде 8 грудня.
Парламентські вибори
У Румунії 1 грудня відбулись парламентські вибори.
Перше місце з підтримкою у 22,37% здобула правляча Соціал-демократична партія (PSD). Її представник Марчел Чолаку є прем'єр-міністром.
На другому місці — опозиційний ультраправий Альянс за об'єднання румунів (AUR) з підтримкою у 18,27%. Ця політсила має антиукраїнські настрої. Її очолює Джордже Сіміон.
Третьою є Національна ліберальна партія (PNL), які є партнерами соціал-демократів по коаліції (14,3%). А на четвертому місці — опозиційний Союз порятунку Румунії (USR) (12,2%), який очолює Елена Ласконі, яка пройшла у другий тур президентських виборів.
Дві ультраправі політсили, S.O.S. Romania і POT, отримали 7,6% і 6,3% відповідно. А етнічна угорська партія UDMR — 6,5%.
Порівняно з минулими парламентськими виборами ультраправі сильно збільшили свою підтримку, що підтверджує загальноєвропейський тренд.
Для України важливо, щоб коаліцію сформували прозахідні партії PSD, PNL та USR.
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