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Ракурс
Суд утвердил результаты первого тура выборов в Румынии, где сенсационно выиграл антизападный кандидат

Суд утвердил результаты первого тура выборов в Румынии, где сенсационно выиграл антизападный кандидат

2 дек 2024, 21:02
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Конституційний суд Румунії 2 грудня підтвердив результати першого туру президентських виборів у Румунії.


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Йшлося про понад 9 мільйонів бюлетенів. Рішення ухвалили одностайно після скарги одного з кандидатів у президенти Крістіана Тергеса, який заявив про нібито фальсифікації голосів кандидатки Елени Ласконі.

Але в результаті звернення Тергеса відхилили як необґрунтоване, а результати першого туру виборів затвердили.

Після того, як Центральна виборча комісія Румунії подала Конституційному суду дані про перерахунок голосів — але без урахування 640 тис. голосів діаспори, — Суд констатував, що голоси серед діаспори оскаржені не були, а отже, «їхній перерахунок більше не є необхідним».

Другий тур президентських виборів у Румунії пройде вже 8 грудня. До нього вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.

Келін Джорджеску

Єлена Ласконі

Джорджеску набрав 22,94% голосів виборців, а Ласконі — 19,18%. Причому чинний прем'єр Румунії Марчел Чолаку набрав 19,15% голосів — на 2,7 тисячі менше, ніж Ласконі.

Другий тур президентських виборів у Румунії пройде 8 грудня.

Парламентські вибори

У Румунії 1 грудня відбулись парламентські вибори.

Перше місце з підтримкою у 22,37% здобула правляча Соціал-демократична партія (PSD). Її представник Марчел Чолаку є прем'єр-міністром.

На другому місці — опозиційний ультраправий Альянс за об'єднання румунів (AUR) з підтримкою у 18,27%. Ця політсила має антиукраїнські настрої. Її очолює Джордже Сіміон.

Третьою є Національна ліберальна партія (PNL), які є партнерами соціал-демократів по коаліції (14,3%). А на четвертому місці — опозиційний Союз порятунку Румунії (USR) (12,2%), який очолює Елена Ласконі, яка пройшла у другий тур президентських виборів.

Дві ультраправі політсили, S.O.S. Romania і POT, отримали 7,6% і 6,3% відповідно. А етнічна угорська партія UDMR — 6,5%.

Порівняно з минулими парламентськими виборами ультраправі сильно збільшили свою підтримку, що підтверджує загальноєвропейський тренд.

Для України важливо, щоб коаліцію сформували прозахідні партії PSD, PNL та USR.

Источник: Ракурс


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