Суд затвердив результати першого туру виборів у Румунії, де сенсаційно виграв антизахідний кандидат

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Конституційний суд Румунії 2 грудня підтвердив результати першого туру президентських виборів у Румунії.

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Йшлося про понад 9 мільйонів бюлетенів. Рішення ухвалили одностайно після скарги одного з кандидатів у президенти Крістіана Тергеса, який заявив про нібито фальсифікації голосів кандидатки Елени Ласконі.

Але в результаті звернення Тергеса відхилили як необґрунтоване, а результати першого туру виборів затвердили.

Після того, як Центральна виборча комісія Румунії подала Конституційному суду дані про перерахунок голосів — але без урахування 640 тис. голосів діаспори, — Суд констатував, що голоси серед діаспори оскаржені не були, а отже, «їхній перерахунок більше не є необхідним».

Другий тур президентських виборів у Румунії пройде вже 8 грудня. До нього вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.

Джорджеску набрав 22,94% голосів виборців, а Ласконі — 19,18%. Причому чинний прем'єр Румунії Марчел Чолаку набрав 19,15% голосів — на 2,7 тисячі менше, ніж Ласконі.