Нардепка из "Батькивщины" получит должность в Мининфраструктуре, - СМИ

https://racurs.ua/n201785-nardepka-iz-batkivschiny-poluchit-doljnost-v-mininfrastrukture-smi.html

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Народна депутатка від фракції «Батьківщина» Альона Шкрум після складення депутатських повноважень отримає посаду в Мінінфраструктури.

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Планується, що вона стане заступницею міністра Кулеби, повідомили Суспільному джерела в уряді.

Відомо, що Шкрум написала заяву про складання мандату. Відповідний комітет ВР розглянув проєкт постанови про складення депутатських повноважень.

Шкрум підтвердила новину про те, що йде з Ради, але не сказала, де працюватиме надалі.