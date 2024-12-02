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Ракурс
Нардепка з "Батьківщини" отримає посаду в Мінінфраструктури, - ЗМІ

Нардепка з «Батьківщини» отримає посаду в Мінінфраструктури, — ЗМІ

2 гру 2024, 21:46
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Народна депутатка від фракції «Батьківщина» Альона Шкрум після складення депутатських повноважень отримає посаду в Мінінфраструктури.


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Планується, що вона стане заступницею міністра Кулеби, повідомили Суспільному джерела в уряді.

Відомо, що Шкрум написала заяву про складання мандату. Відповідний комітет ВР розглянув проєкт постанови про складення депутатських повноважень.

Шкрум підтвердила новину про те, що йде з Ради, але не сказала, де працюватиме надалі.

Прийшов час великих змін. Життя — це рух. І треба рухатися туди, де будеш найбільш корисною саме в цей момент. Не вірте всьому, що бачите в телеграм каналах) а краще взагалі їх не читайте, — написала нардепка та опублікувала свою заяву у Раді.

Джерело: Ракурс


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