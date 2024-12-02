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Нардепка з "Батьківщини" отримає посаду в Мінінфраструктури, - ЗМІ
Нардепка з «Батьківщини» отримає посаду в Мінінфраструктури, — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n201785-nardepka-z-batkivschyny-otrymaie-posadu-v-mininfrastruktury-zmi.htmlРакурс
Народна депутатка від фракції «Батьківщина» Альона Шкрум після складення депутатських повноважень отримає посаду в Мінінфраструктури.
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Планується, що вона стане заступницею міністра Кулеби, повідомили Суспільному джерела в уряді.
Відомо, що Шкрум написала заяву про складання мандату. Відповідний комітет ВР розглянув проєкт постанови про складення депутатських повноважень.
Шкрум підтвердила новину про те, що йде з Ради, але не сказала, де працюватиме надалі.
Прийшов час великих змін. Життя — це рух. І треба рухатися туди, де будеш найбільш корисною саме в цей момент. Не вірте всьому, що бачите в телеграм каналах) а краще взагалі їх не читайте, — написала нардепка та опублікувала свою заяву у Раді.