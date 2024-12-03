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Ракурс
Ночью ПВО сбило 22 из 28 российских дронов. Фото: Генштаб

Ночью ПВО сбила 22 из 28 российских дронов — были и попадания

3 дек 2024, 10:20
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Країна-агресор російська федерація вночі 3 грудня атакувала Україну 28-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів.


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Ворожі повітряні цілі були запущені напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово в росії. Зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи працювали по російських дронах. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Українським захисникам вдалося збити 22 БпЛА у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Один дрон був локаційно втрачений, а ще два вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку білорусі та тимчасово окупованої території.

Зафіксовано кілька влучань по об'єктах критичної інфраструктури на Тернопільщині та Рівненщині.

На Київщині також зафіксовані руйнування внаслідок нальоту БпЛА. В обласній військовій адміністрації поінформували про пошкодження чотирьох приватних житлових будинків, двох автомобілів та газової труби. Також в одному з районів зруйноване гаражне приміщення. На щастя, ніхто не постраждав.

Руйнування на Київщині. Фото: поліція

Руйнування на Київщині. Фото: поліція

Руйнування на Київщині. Фото: поліція

Нагадаємо, вночі 3 грудня російські дрони вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Тернополі. Після цього частина міста лишилася без електроенергії.

Також ворожі БпЛА атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Рівненській області. Попередньо відомо, що люди не постраждали.

Источник: Ракурс


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