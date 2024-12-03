Російські БпЛА вдарили по енергетичній інфраструктурі. Фото:

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Тернопіль другу ніч поспіль був атакований російськими ударними дронами.

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Вночі 3 грудня відбулося влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Частина міста лишилася без електроенергії. Про це міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив у Telegram.

Ворожий БпЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики. Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки, — йдеться у повідомленні.

Мер закликав місцевих мешканців зробити запаси води, позаяк через відсутність світла прогнозуються проблеми з водопостачанням.

Також минулої ночі відбулася російська атака на об'єкт енергетичної інфраструктури в Рівненській області. Як поінформував голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, на місці влучання працюють усі відповідні служби. Попередньо відомо, що люди не постраждали.

Нагадаємо, 2 грудня російський дрон влучив у багатоквартирний будинок в Тернополі. Внаслідок атаки одна людина загинула, а ще троє дістали поранення.

А 26 листопада російський безпілотник вже атакував енергетичну інфраструктуру Тернополя, тоді в місті були перебої зі світлом та водою.