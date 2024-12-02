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Зросла кількість постраждалих у Тернополі. Фото:

Зросла кількість постраждалих у Тернополі

2 гру 2024, 12:49
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Кількість постраждалих у Тернополі внаслідок влучання «Шахеда» житловий будинок, зросла.


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Загинув 45-річний чоловік, а його дружина та ще троє осіб дістали поранення. Жінка перебуває у важкому стані. Про це повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Міський голова Сергій Надал поінформував у Telegram, що близько 1.00 ворожий БпЛА влучив у п’ятий поверх житлового будинку. Рятувальники евакуювали 94 жителів з 36 квартир. Решті мешканцям запропоновали розміщення у пункті обігріву в сусідній школі.

Тимчасово призупинено подачу комунікацій у пошкодженому будинку. Водоканал забезпечує доставку води. Пошкоджено близько 20 автомобілів у дворі будинку.

Зараз ескперти оцінюють аварійність під’їздів. Влада замовила нові вікна для пошкоджених квартир. Ведуться роботи з відновлення комунікацій.

Школу № 23 через пошкодження вікон тимчасово закрили. Навчання офлайн відновлять після заміни вікон. Жителів зруйнованої квартири тимчасово розмістили в готелі.

Нагадаємо, вночі 2 грудня російський БпЛА «Шахед» влучив у багатоквартирний житловий будинок в Тернополі. Це спричинило масштабну пожежу. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Джерело: Ракурс


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