Американская система дистанционного минирования. Фото:

https://racurs.ua/n201800-ssha-peredadut-ukraine-tri-raznyh-tipa-sistem-distancionnogo-minirovaniya-nyt.html

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Збройні сили України матимуть на озброєнні системи дистанційного мінування.

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Сполучені Штати Америки передадуть Україні три різних типи систем дистанційного мінування, зокрема протипіхотних мін. Це озброєння буде передане в наступних пакетах військової допомоги. Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на Міжнародну кампанію із заборони протипіхотних мін.

Зазначається, що офіційні особи Білого дому повідомили некомерційним організаціям 22 листопада, що Сполучені Штати надішлють в Україну три типи протипіхотних мін, усі з яких мають функцію самознищення.

Перший тип — артилерійські снаряди калібру 155-мм ADAM (Area Denial Artillery Munition), які розкриваються в повітрі та випускають 36 невеликих мін, які розгортають дроти, коли вони приземляються на землю.

Другий тип — переносна система постановки змішаних мінних полів MOPMS (Modular Pack Mine System). Її обслуговують двоє військовослужбовців, а система розкидає 17 протитанкових мін і чотири протипіхотні міни на прилеглу територію.

Третій тип — система мінування Volcano, яка викидає протипіхотні й протитанкові міни з балонів, встановлених на вантажівках або вертольотах, щоб швидко створювати мінні поля.

Нагадаємо, у листопаді президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден схвалив передачу Україні американських протипіхотних мін. Таке рішення Білого дому є радикальною зміною його власної політики та викликане посиленням наступу російських військ у східних регіонах України.

Джерело: The New York Times