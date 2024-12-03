Зеленский заслушал доклад Сырского. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

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Найбільш складними зараз залишаються Курахівський та Покровський напрямки. Є непогані оборонні результати України на Запорізькому напрямку. Глава держави обговорив з Сирським дії підрозділів Сил оборони у районах проведення Курської операції. Про президент 3 грудня повідомив у Telegram.

Продовжуємо завдавати росії відчутних втрат на її території, — наголосив Зеленський.

Президент також поінформував, що вже приступають до виконання своїх завдань нещодавно призначені командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий та заступник головкома Олег Апостол.

Нагадаємо, наприкінці листопада головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський побував на фронті. На Покровському та Курахівському напрямках він поспілкувався з командирами, які безпосередньо ведуть бій та вирішення проблемних питання й надання всебічної допомоги.