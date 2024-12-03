Парламент Южной Кореи заблокировал решение президента о военном положении

https://racurs.ua/n201815-parlament-ujnoy-korei-zablokiroval-reshenie-prezidenta-o-voennom-polojenii.html

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Парламент Південної Кореї проголосував за резолюцію з вимогою скасувати воєнний стан.

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За це проголосували 190 депутатів із 190 присутніх, передає KBS. Одночасно військові штурмували будівлю парламенту, повідомляють агентства Yonhap і Reuters.

Згідно з Конституцією країни, президент має скасувати указ після голосування. Загалом у парламенті засідають 300 депутатів. За це рішення проголосували 190 депутатів із 190, які брали участь у голосуванні. Одночасно військові штурмували будівлю парламенту.

Згодом південнокорейські військові залишили будівлю парламенту, повідомив спікер Ву Вон Шик.

Військові Республіки Корея заявляють, що воєнний стан буде дійсним доти, доки президент не оголосить про його скасування, пише WP.

Головний опозиційний лідер Південної Кореї Лі Чже Мен каже, що всі, хто діє згідно з наказом президента Юна та командування, порушують закон, оскільки воєнний стан є недійсним.

Головна опозиційна Демократична партія Південної Кореї назвала крок президента Юна щодо оголошення воєнного стану «по суті державним переворотом» і попросила негайно скасувати це рішення. У партії вважають, що нинішня політична та суспільна ситуація не відповідає критеріям, визначеним Конституцією.

Надзвичайний воєнний стан є недійсним і незаконним, і президент має нести відповідальність, — йдеться в заяві партії, додаючи, що воєнний стан є процедурно недійсним, оскільки не було засідання уряду.

Водночас під парламентом зібралися сотні протестувальників, які скандують «ні воєнному стану», «подолайте диктатуру» та «відкрийте ворота», час від часу лунають звуки сирен. Збираються десятки поліцейських патрульних машин і автобусів з силовиками.

Раніше президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголосив про введення воєнного стану під час неоголошеної вечірньої трансляції. Юн заявив, що це знищить «безсоромні пропівнічнокорейські антидержавні сили».

Юн не назвав жодної конкретної загрози з боку ядерної Півночі, натомість зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.

Цей несподіваний крок сколихнув країну та її фінансові ринки. Корейська вона впала на 2,5% до дворічного мінімуму.

США заявляють, що спостерігають із «серйозним занепокоєнням» і очікують «мирного» вирішення.