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Российские корабли из Черного моря продолжают угрожать Украине

В Черном море находятся четыре носителя «калибров» — ВМС (ИНФОГРАФИКА)

4 дек 2024, 08:20
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У Чорному морі станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 4 грудня, перебувають чотири носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 24 ракет.


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В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі — шість ворожих кораблів, серед них чотири носії «калібрів» із загальним залпом до 41 ракети.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Чорного моря — вісім суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — п’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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