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У Чорному морі перебувають чотири носії «калібрів» — ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n201821-u-chornomu-mori-perebuvaut-chotyry-nosiyi-kalibriv-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 4 грудня, перебувають чотири носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 24 ракет.
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В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі — шість ворожих кораблів, серед них чотири носії «калібрів» із загальним залпом до 41 ракети.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Чорного моря — вісім суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — п’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, — наголошують у ВМС.
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