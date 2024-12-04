Російські кораблі з Чорного моря продовжують загрожувати Україні

https://racurs.ua/ua/n201821-u-chornomu-mori-perebuvaut-chotyry-nosiyi-kalibriv-vms-infografika.html

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У Чорному морі станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 4 грудня, перебувають чотири носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 24 ракет.

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В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі — шість ворожих кораблів, серед них чотири носії «калібрів» із загальним залпом до 41 ракети.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — вісім суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — п’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.