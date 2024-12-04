Рашисты замучили в плену мэра запорожского Днепрорудного

Евгения Матвеева замучены в плену, фото: Запорожская ОВА

https://racurs.ua/n201826-rashisty-zamuchili-v-plenu-mera-zaporojskogo-dneprorudnogo.html

Ракурс

Російські загарбники закатували в полоні мера міста Дніпрорудного Запорізької області Євгенія Матвєєва.

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Про це сьогодні, 4 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Дніпрорудне росіяни окупували наприкінці лютого 2022 року й згодом взяли в полон мера. Матвєєва перебував в полоні 2 роки і вісім місяців. Під час останнього обміну його тіло повернули Україні.