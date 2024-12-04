Рашисты замучили в плену мэра запорожского Днепрорудного

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Евгения Матвеева замучены в плену, фото: Запорожская ОВА
Рашисты замучили в плену мэра запорожского Днепрорудногоhttps://racurs.ua/n201826-rashisty-zamuchili-v-plenu-mera-zaporojskogo-dneprorudnogo.htmlРакурс
Російські загарбники закатували в полоні мера міста Дніпрорудного Запорізької області Євгенія Матвєєва.
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Про це сьогодні, 4 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Дніпрорудне росіяни окупували наприкінці лютого 2022 року й згодом взяли в полон мера. Матвєєва перебував в полоні 2 роки і вісім місяців. Під час останнього обміну його тіло повернули Україні.
Євгеній Сергійович був справжнім патріотом, не байдужим до долі своєї країни та своєї громади. Завжди працював з людьми і заради людей, чув і допомагав кожному, хто цього потребував. Був вольовим та принциповим, — наголосив Федоров. Під час окупації — не покинув ні місто, ні людей, робив усе задля забезпечення життєдіяльності громади, постійно інформував населення про перебіг подій та підтримував.
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