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Ракурс
Євгена Матвєєва закатували в полоні, фото: Запорізька ОВА

Рашисти закатували в полоні мера запорізького Дніпрорудного

4 гру 2024, 10:58
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Російські загарбники закатували в полоні мера міста Дніпрорудного Запорізької області Євгенія Матвєєва.


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Про це сьогодні, 4 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Дніпрорудне росіяни окупували наприкінці лютого 2022 року й згодом взяли в полон мера. Матвєєва перебував в полоні 2 роки і вісім місяців. Під час останнього обміну його тіло повернули Україні.

Євгеній Сергійович був справжнім патріотом, не байдужим до долі своєї країни та своєї громади. Завжди працював з людьми і заради людей, чув і допомагав кожному, хто цього потребував. Був вольовим та принциповим, — наголосив Федоров. Під час окупації — не покинув ні місто, ні людей, робив усе задля забезпечення життєдіяльності громади, постійно інформував населення про перебіг подій та підтримував.

Євгена Матвєєва закатували в полоні, фото: Запорізька ОВА

Джерело: Ракурс


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