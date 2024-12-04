Вертолет Sea Lynx Mk.88A ВМС Германии. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/n201841-rossiyskiy-korabl-obstrelyal-nemeckiy-vertolet-v-baltiyskom-more.html

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Російський військовий корабель обстріляв німецький військовий вертоліт.

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Інцидент трапився у Балтійському морі, коли гелікоптер Бундесверу здійснював розвідувальну місію. Екіпаж корабля ВМФ росії застосував проти гелікоптера Військово-повітряних сил Німеччини сигнальні боєприпаси. Деталі події поки невідомі, включаючи причину використання сигнальних боєприпасів та точні дії російського екіпажу. Про це повідомило видання Welt.

Дії російських військових вже прокоментувала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. На зустрічі НАТО в Брюсселі вона заявила, що необхідно посилити захисту критичної інфраструктури в регіоні через ризик гібридних атак з боку країни-агресора росії.

Вона наголосила, у Балтійському морі буде розширено патрулювання, зокрема для моніторингу трубопроводів і кабелів передачі даних.

За словами Бербок, Балтійське море дедалі частіше використовується для обходу санкцій, накладених на рф через її війну проти України. Зокрема, зростає кількість гібридних атак, які потребують більш активної протидії.

Нагадаємо, у травні цього року росія вирішила в односторонньому порядку змінити кордони з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі. Москва оголосила своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області.

Джерело: Die Welt