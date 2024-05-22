рф сховала законопроєкт про зміну російських кордонів у Балтійському морі

https://racurs.ua/ua/n195573-rf-shovala-zakonoproiekt-pro-zminu-rosiyskyh-kordoniv-u-baltiyskomu-mori.html

Ракурс

Із сайту уряду росії зник законопроєкт про зміну російських кордонів у Балтійському морі.

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Сторінка документа стала недоступною, на що першим звернуло увагу естонське видання Postimees. Копія документа, який пропонувало до розгляду Міноборони рф, залишилась лише в архіві.

«Ракурс» писав, що росія вирішила в односторонньому порядку змінити кордони з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі. Кремль планує оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області.

МЗС Литви та Фінляндії наразі не коментували російський документ про перегляд кордонів.

Історія питання

Для зміни кордону росіяни мали намір змінити географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відмірюється ширина територіального моря рф, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

На кордоні з Фінляндією росія хотіла скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вигрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва. На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси у Гданській затоці, райони мису Таран, та на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.

У документі також йшлося, що чинні географічні координати, встановлені поставленням Радміну СРСР від 1985 року, «не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці».

Автори постанови зауважували, що нібито ці точки були зафіксовані «за морськими навігаційними картами дрібного масштабу», які, своєю чергою, засновані на роботах середини 20 століття, а це «не дозволяє визначити зовнішній кордон внутрішніх морських вод» рф.