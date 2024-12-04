Зеленский анонсировал украинские санкции против Грузии Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на останні події в Грузії.

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Україна вже готує санкції проти грузинської влади через розгін протестів. Відповідне рішення було ухвалене після того, як керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію в Грузії. Про це глава держави заявив 4 грудня.

Зеленський переконаний, що «сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від росії», тому це «не лише проблема одного народу».

Це просто ганебно, на які речі вони йдуть зараз проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії. Ми готуємо нашу юридичну реакцію та працюємо з європейцями й іншими партнерами щодо конкретних дій. Доручив підготувати відповідні санкційні рішення, — зазначив президент.

Також Буданов доповів Зеленському щодо російських намірів на найближчий час і щодо ситуації в Сирії. Президент отримав інформацію про те, як зміна розстановки сил у Сирії може змінити глобальні обставини.

Нагадаємо, 28 листопада Європейський парламент не визнав результатів парламентських виборів у Грузії і закликав провести нові. Депутати засудили численні порушення на виборах, що пройшли 26 жовтня й наголосили, що офіційні результати, за якими перемогла провладна партія «Грузинська мрія», «не відображають волі грузинського народу».

Після цього грузинський прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин щодо вступу в Європейський Союз до 2028 року та від будь-яких бюджетних грантів з боку Євросоюзу.

Після цього в Тбілісі почалися чи не щоденні масові протести, як жорстко розганяються силовиками.