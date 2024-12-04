Поліція Грузії почала обшукувати офіси опозиції й затримувати лідерів партій. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n201838-policiya-gruziyi-pryyshla-z-obshukamy-v-ofisy-opozyciyi-lideriv-partiy-zatrymuut.html

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Репресії проти мітингувальників влаштували грузинські правоохоронці.

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Так, у Грузії силовики 4 грудня прийшлт з обшуками в офіси опозиційних партій. Зокрема, поліція вдерлася в офіс коаліції «За зміни», в один зі штабів партії «Єдиний національний рух», створеної колишнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі, і в офіс партії «Дроа». Про це повідомило «Ехо Кавказу».

Також силовики вдерлися з обшуками до адміністраторів фейсбук-групи Daitove — її створили ще навесні, під час протестів у Грузії проти закону про «іноагентів».

За інформацією ЗМІ, затримано лідера найбільшої опозиційної партії «Коаліція за зміни» Ніка Гвамарію. У мережі вже опублікували кадри його жорсткого затримання.

Також поліція схопила ще одного члена коаліції «За зміни» Гела Хасая. Депутат опозиційної партії Lelo повідомив про затримання двох членів опозиційної коаліції.

Нагадаємо, в Грузії відбувають масштабні мітинги. Причиною є зупинення відносин з ЄС 2028 року, а також відмова від фінансових грантів. Правоохоронці жорстко затримують протестувальників, застосовують проти них спецзасоби.

Джерело: «Ехо Кавказу»