ПВО ночью сбивала дроны в 11 областях

https://racurs.ua/n201855-pvo-nochu-sbivala-drony-v-11-oblastyah.html

Ракурс

У ніч на 5 грудня 2024 року (із 20.00 4 грудня) росіяни завдавали удари по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області терористичної федерації, а також атакували Україну 44 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів (райони пусків: Орел, Курськ — рф).

.

Станом на 8.30 5 грудня підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 30 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.

12 безпілотників локаційно втрачено, один вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку білорусі.