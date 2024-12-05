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Ракурс
ПВО ночью сбивала дроны в 11 областях

ПВО ночью сбивала дроны в 11 областях

5 дек 2024, 08:55
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У ніч на 5 грудня 2024 року (із 20.00 4 грудня) росіяни завдавали удари по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області терористичної федерації, а також атакували Україну 44 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів (райони пусків: Орел, Курськ — рф).


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Станом на 8.30 5 грудня підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 30 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.

12 безпілотників локаційно втрачено, один вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку білорусі.

Источник: Ракурс


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