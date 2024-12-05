Макрон остался без правительства – у него три варианта действий

https://racurs.ua/n201856-makron-ostalsya-bez-pravitelstva-u-nego-tri-varianta-deystviy.html

Ракурс

Парламент Франції виніс уряду вотум недовіри.

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Як пише Reuters, Кабмін країни піде у відставку вперше за 60 років.

Ініціативу підтримав 331 законодавець із 574. Очікується, що Мішель Барньє подасть президенту Еммануелю Макрону прохання про свою відставку і про відставку уряду.

Приводом для голосування стало ухвалення урядом нового бюджету та проведення законопроекту про соціальне забезпечення через парламент без схвалення депутатів. Лідерка правої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен заявила, що вотум недовіри — «єдиний спосіб, який конституція надає нам для захисту французів від небезпечного, несправедливого та карального бюджету».

Макрон виступить зі зверненням до народу Франції в четвер, 5 грудня, увечері. Про це ідеться у повідомленні Єлисейського палацу після рішення парламенту про вотум недовіри уряду.

Прем'єр-міністр Мішель Барньє і його міністри були звільнені після того, як уряд ухвалив без схвалення депутатів закон про бюджет соціального страхування на 2025 рік. Документ пропонував скоротити витрати бюджету на 40 млрд євро і підвищити податки на загальну суму в 20 млрд.

Барньє, домагаючись ухвалення закону, зазначав, що економить бюджет не для задоволення і «волів би роздавати гроші». У середу він заявив парламенту, що його відставка не змінить «бюджетну реальність, — цитує його Le Monde.

Барньє провів на посаді всього 90 днів. Після звільнення він і уряд продовжать виконувати обов’язки, поки президент не призначить нового прем'єр-міністра.

Президент, у свою чергу, не може розпустити парламент протягом року після останніх виборів. Вони відбулися 8 липня.

Згідно аналізу агентства Reuters, на цей момент у Макрона є три варіанти можливих рішень:

Перший варіант — полягає у призначенні прем'єр-міністра за зразком Барньє - поміркованого центриста, який міг би шукати компромісу з Ле Пен і «Національним об'єднанням».

Барньє вже надав їй деякі поступки на суму близько 10 мільярдів євро в рамках свого 60-мільярдного плану скорочення дефіциту бюджету.

Якщо на столі буде ще більше компромісів, дефіцит бюджету країни наступного року, ймовірно, перевищить 5% ВВП, які були скромною метою Барньє.

Другий варіант — гірший за попередній, полягає у призначенні прем'єр-міністра від партії Ле Пен, або лівого альянсу «Новий народний фронт», до якого входить партія «Нескорена Франція» Жана-Люка Меланшона.

Макрон може сподіватися, що це покаже виборцям, що жоден з цих гравців не здатен керувати країною.

Під час парламентської виборчої кампанії ліві представили програму, яка, за даними незалежного аналітичного центру Institut Montaigne, могла б збільшити дефіцит бюджету Франції на 180 мільярдів євро на рік.

Ця ж організація спрогнозувала, що обіцянки партії Ле Пен погіршили б дефіцит бюджету більш ніж на 70 мільярдів євро.

Третій варіант — потворний для самого Макрона. Зіткнувшись з неможливістю знайти прем'єр-міністра, здатного досягти компромісу щодо бюджету, він може піти у відставку.

Це змусить Францію зануритися у невизначеність президентської виборчої кампанії, з якої Ле Пен може вийти переможцем. Кандидати на словах говоритимуть про необхідність фіскальної стриманості, змагаючись у обіцянках щодо видатків і непідкріплених фінансуванням скорочень податків.

Тим часом Франції буде ще важче ухвалити бюджет. Фіскальна стриманість буде відкинута на узбіччя, що посилить суворість бюджетної економії, яка знадобиться через кілька років.

Опозиція вже закликала Макрона піти у відставку, він це робити відмовився.