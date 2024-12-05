Украина использует внедорожники Hummer как самодельные минные заградители

https://racurs.ua/n201864-ukraina-ispolzuet-vnedorojniki-hummer-kak-samodelnye-minnye-zagraditeli-video.html

Ракурс

Україна вже деякий час шукає способи швидше встановити мінні поля, щоб зупинити російські танкові атаки.

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Портал «Мілітарний» повідомляє, що ЗСУ почали використовувати модифіковані «Хаммери» підвищеної мобільності для підтримки швидкого створення мінних полів протитанковими мінами.

Український військовий інженер Андрій Шишук у червні заявив, що українським збройним силам терміново потрібні системи розмінування з дистанційним керуванням, щоб швидко зміцнити свої лінії оборони від атак росії.

Єдиний спосіб дистанційної установки протитранспортних мін — це скинути їх індивідуально з повітря з безпілотників або використовувати систему RAAM, надану артилерією.

В Україні тепер доступний швидший варіант із поєднанням шахтної батареї та «Хаммера». «Хаммером» також можна керувати дистанційно.