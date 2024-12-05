Рада поддержала законопроект о создании суда присяжных

https://racurs.ua/n201865-rada-podderjala-zakonoproekt-o-sozdanii-suda-prisyajnyh.html

Ракурс

Верховна Рада 5 грудня підтримала законопроєкт про створення в Україні суду присяжних.

.

За закон № 3843 у першому читанні проголосували 232 депутати.

Закон № 3844 «Про судоустрій» у зв’язку зі створенням суду присяжних за основу підтримали 237 нардепів.

Хоча у Конституції України передбачена можливість участі народу у здійсненні правосуддя через присяжних, принцип їхньої роботи досі спирається на радянську практику, пише «Громадське».

Автори законопроєкту № 3843 стверджували, що остання судова реформа щодо введення «суду присяжних» замість народних засідателів виявилася фактично підміною понять.

Мовляв, Інститут народних засідателів, який існував у судочинстві на підставі ст. 124 Конституції України (редакція 1996 року), законотворці просто назвали інститутом присяжних і в такий спосіб прозвітували про начебто виконання конституційних настанов.

Народний депутат від «Батьківщини» Михайло Цимбалюк під час виступу за трибуною заявив, що суд присяжних треба було створити ще 10 років тому, але це передбачає «велику роботу правників».

У Міністерстві юстиції раніше переконували, що «класичний суд присяжних» міг запрацювати в Україні ще у 2021 році.