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Ракурс
Україна використовує позашляховики Hummer як саморобні мінні загороджувачі

Україна використовує позашляховики Hummer як саморобні мінні загороджувачі

5 гру 2024, 12:45
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Україна вже деякий час шукає способи швидше встановити мінні поля, щоб зупинити російські танкові атаки.


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Портал «Мілітарний» повідомляє, що ЗСУ почали використовувати модифіковані «Хаммери» підвищеної мобільності для підтримки швидкого створення мінних полів протитанковими мінами.

Український військовий інженер Андрій Шишук у червні заявив, що українським збройним силам терміново потрібні системи розмінування з дистанційним керуванням, щоб швидко зміцнити свої лінії оборони від атак росії.

Єдиний спосіб дистанційної установки протитранспортних мін — це скинути їх індивідуально з повітря з безпілотників або використовувати систему RAAM, надану артилерією.

В Україні тепер доступний швидший варіант із поєднанням шахтної батареї та «Хаммера». «Хаммером» також можна керувати дистанційно.

Джерело: Ракурс


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