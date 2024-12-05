Оккупанты не смогли набрать в свою армию запланированное количество украинцев

Оккупанты не смогли набрать в свою армию запланированное количество украинцевhttps://racurs.ua/n201879-okkupanty-ne-smogli-nabrat-v-svou-armiu-zaplanirovannoe-kolichestvo-ukraincev.htmlРакурс
Російські загарбники не змогли набрати заплановану на 2024 рік кількість українців з тимчасово окупованих територіях до лав своєї армії.
Про це сьогодні, 5 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Ворог планував набрати до лав своєї армії 10 тис. українців з ТОТ впродовж 2024 року, але ці плани реалізувати не змогли через небажання місцевих воювати з Батьківщиною. Не допомогло Кремлю навіть підвищення разової виплати з 200 до 400 тис. рублів, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що станом на початку грудня росіянам вдалося рекрутувати близько 4 тис. українців, при чому переважна більшість з них проживає на територіях, окупованих з 2014 року.
Такі низькі показники стали причиною перевірок в окупаційних адміністраціях, за результатами яких в кремлі анонсували «кадрові рішення», — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти про всіх причетних до процесів російського рекрутингу та мобілізації на ТОТ до відповідного анонімного чат-бота.