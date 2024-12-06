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Ракурс
Последствия российских обстрелов Никополя, фото: ГСЧС

Спасатели попали под повторный обстрел в Никополе — повреждена техника (ФОТО)

6 дек 2024, 14:56
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Російські загарбники сьогодні, 6 грудня, вкотре обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого зайнявся житловий будинок.


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Під час ліквідації пожежі ворог підступно атакував рятувальників, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що в результаті здійсненого ворогом повторного обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.

На щастя, надзвичайники встигли сховатися до укриття, — розповіли у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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