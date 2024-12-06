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Наслідки російського обстрілу Нікополя, фото: ДСНС
Рятувальники потрапили під повторний обстріл у Нікополі — пошкоджено техніку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n201899-ryatuvalnyky-potrapyly-pid-povtornyy-obstril-u-nikopoli-poshkodjeno-tehniku-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 грудня, вкотре обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого зайнявся житловий будинок.
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Під час ліквідації пожежі ворог підступно атакував рятувальників, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що в результаті здійсненого ворогом повторного обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.
На щастя, надзвичайники встигли сховатися до укриття, — розповіли у ДСНС.
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