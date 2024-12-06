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В Украине выплата компенсации за "Пакунок малюка" станет постоянной
В Украине выплата компенсации за «Пакунок малюка» станет постояннойhttps://racurs.ua/n201902-v-ukraine-vyplata-kompensacii-za-pakunok-maluka-stanet-postoyannoy.htmlРакурс
В Україні виплата компенсації за «Пакунок малюка» стане постійною.
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Про це йдеться в проєкті постанови Кабміну.
Цей механізм замінить пілотний проєкт, що діяв у 2020−2024 роках. Відповідне рішення ухвалено з метою удосконалення програми підтримки сімей із новонародженими.
Батькам, у яких народилася дитина, надаватиметься можливість отримати грошову компенсацію замість отримання «Пакунка малюка». Гроші перераховуватимуться на спеціальний банківський рахунок, відкритий у ПриватБанку або інших банках, які долучаться до програми.
Перелік уповноважених банків буде оприлюднюватися на офіційному сайті Державної служби у справах дітей.
Такий рахунок матиме спеціальний режим використання, що дозволятиме витрачати кошти виключно на дитячі товари та засоби догляду.
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