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В Украине выплата компенсации за "Пакунок малюка" станет постоянной

В Украине выплата компенсации за «Пакунок малюка» станет постоянной

6 дек 2024, 16:14
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В Україні виплата компенсації за «Пакунок малюка» стане постійною.


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Про це йдеться в проєкті постанови Кабміну.

Цей механізм замінить пілотний проєкт, що діяв у 2020−2024 роках. Відповідне рішення ухвалено з метою удосконалення програми підтримки сімей із новонародженими.

Батькам, у яких народилася дитина, надаватиметься можливість отримати грошову компенсацію замість отримання «Пакунка малюка». Гроші перераховуватимуться на спеціальний банківський рахунок, відкритий у ПриватБанку або інших банках, які долучаться до програми.

Перелік уповноважених банків буде оприлюднюватися на офіційному сайті Державної служби у справах дітей.

Такий рахунок матиме спеціальний режим використання, що дозволятиме витрачати кошти виключно на дитячі товари та засоби догляду.

Источник: Ракурс


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