В Национальной полиции показали кадры с места российского удара по Запорожью

https://racurs.ua/n201919-v-nacionalnoy-policii-pokazali-kadry-s-mesta-rossiyskogo-udara-po-zaporoju.html

Ракурс

У Національній поліції показали кадри з місця російського удару по Запоріжжю.

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6 грудня о 18.00 росіяни, за попередньо інформацією, ударили по місту керованими авіабомбами. Станом на 21.30 загинуло 10 людей, травмовано — 20.

Серед поранених троє дітей. Одна з постраждалих дітей — чотиримісячна дівчинка.

Рятувальники ліквідували пожежу в приміщенні СТО на площі 250 кв. м, а також займання шести легкових автомобілів на площі 30 кв.м.

ДСНС залучила вісім одиниць техніки та понад 30 рятувальників.