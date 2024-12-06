У Національній поліції показали кадри з місця російського удару по Запоріжжю

https://racurs.ua/ua/n201919-u-nacionalniy-policiyi-pokazaly-kadry-z-miscya-rosiyskogo-udaru-po-zaporijju.html

Ракурс

У Національній поліції показали кадри з місця російського удару по Запоріжжю.

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6 грудня о 18.00 росіяни, за попередньо інформацією, ударили по місту керованими авіабомбами. Станом на 21.30 загинуло 10 людей, травмовано — 20.

Серед поранених троє дітей. Одна з постраждалих дітей — чотиримісячна дівчинка.

Рятувальники ліквідували пожежу в приміщенні СТО на площі 250 кв. м, а також займання шести легкових автомобілів на площі 30 кв.м.

ДСНС залучила вісім одиниць техніки та понад 30 рятувальників.