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Ракурс
У Національній поліції показали кадри з місця російського удару по Запоріжжю

У Національній поліції показали кадри з місця російського удару по Запоріжжю

6 гру 2024, 22:00
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У Національній поліції показали кадри з місця російського удару по Запоріжжю.


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6 грудня о 18.00 росіяни, за попередньо інформацією, ударили по місту керованими авіабомбами. Станом на 21.30 загинуло 10 людей, травмовано — 20.

Серед поранених троє дітей. Одна з постраждалих дітей — чотиримісячна дівчинка.

Рятувальники ліквідували пожежу в приміщенні СТО на площі 250 кв. м, а також займання шести легкових автомобілів на площі 30 кв.м.

ДСНС залучила вісім одиниць техніки та понад 30 рятувальників.

Джерело: Ракурс


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