Украина ночью атаковала морскими дронами газовые платформы у побережья оккупированного Крыма

https://racurs.ua/n201927-ukraina-nochu-atakovala-morskimi-dronami-gazovye-platformy-u-poberejya-okkupirovannogo-kryma-video.html

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ВМС України 7 грудня показали кадри нападу морських та повітряних дронів на газові вежі у Чорному морі.

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Знищено спостережні системи армії рф.

Про атаку безекіпажних катерів російське міноборони рф повідомляло вчора. Московити заявляли про нібито знищення шести морських дронів, але деталей не наводили.

Газові вежі, що утримуються росією з 2014 року, неодноразово були об'єктом атак ЗСУ.